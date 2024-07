"Precisamos nos ver como indivíduos em vez de membros de grupos", diz Yascha Mounk no Fronteiras do Pensamento 

Yascha Mounk é um estudioso das democracias em crise há cerca de 10 anos. Segundo ele, antes de o tema se tornar cool. Em palestra no Teatro da Unisinos na noite desta quarta-feira (10), dentro da programação do Fronteiras do Pensamento, o cientista político nascido na Alemanha e naturalizado americano falou sobre populismo, representatividade e, tema polêmico pelo qual é bastante criticado, como a questão identitária está se perdendo em suas demandas, gerando mais segmentação do que propriamente igualdade entre os diferentes.