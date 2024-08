Governo do RS debaterá com servidores não contemplados em projeto de reestruturação de carreiras

O governo do Estado pretende conversar com entidades de servidores não contemplados com os reajustes aprovados em projeto de reestruturação das carreiras. Segundo a secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS, Danielle Calazans, a proposta atende 115 cargos que fazem parte do que ela chamou de “espinha dorsal” do governo. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, na manhã desta quarta-feira (31), ela garantiu que, a partir de agora, as demandas de outras categorias serão ouvidas.