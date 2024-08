Insatisfeitos com o reajuste proposto pelo governo do Estado e aprovado na Assembleia Legislativa na noite dessa terça-feira (30), os delegados de polícia decidiram manter o silêncio sobre operações e suspender as aulas ministradas na Academia de Polícia. A Associação dos Delegados de Polícia (Asdep) entende que ainda há alternativas para o Piratini sugerir aumentos.