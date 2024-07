Ao discursar nesta segunda-feira (8) em Assunção, no Paraguai, na 64ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a importância do fortalecimento da democracia no continente e reforçou o papel estratégico da consolidação do Mercosul na integração regional.