Durante reunião do Mercosul, Lula critica "nacionalismo arcaico e isolacionista"

Declarações do presidente ocorreram durante o 64º encontro do bloco em Assunção, no Paraguai. Dentre os destaques do evento, estão a ausência do chefe de Estado argentino, Javier Milei, e a inclusão da Bolívia como membro pleno

08/07/2024 - 14h09min