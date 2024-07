Milei vem ao Brasil para evento com Bolsonaro, ignora Lula e cancela ida à Cúpula do Mercosul

O presidente da Argentina, Javier Milei, cancelou oficialmente nesta segunda-feira (1º) sua participação na Cúpula do Mercosul, na esteira de novo embate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Presidência argentina confirmou que Milei virá ao Brasil no próximo fim de semana, para participar de um evento liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente argentino não vai se encontrar com Lula durante a estada no país.