Com R$ 4,75 bilhões em saldo positivo na balança comercial com a Argentina, alguns segmentos do setor produtivo gaúcho demonstram preocupação com o resultado das eleições no país vizinho. É que antes de confirmar a vitória nas urnas, o novo presidente, Javier Milei, reiterou em diversas ocasiões, durante a campanha, que pretende, sim, retirar a nação que comandará do Mercosul.