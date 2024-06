América Latina

PIB da Argentina cai 5,1% no primeiro trimestre e país entra em recessão técnica

Variação é verificada na comparação com o mesmo período de 2023; dados do instituto de estatística do país divulgados nesta segunda-feira também apontaram alta do desemprego

24/06/2024 - 21h09min Atualizada em 24/06/2024 - 22h47min