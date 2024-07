Uma investigação interna da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) concluiu que o general Mauro Lourena Cid — pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro — utilizou o escritório da agência em Miami, nos Estados Unidos, para negociar joias do acervo da Presidência da República. As informações são da CNN.