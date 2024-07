Dos 444 municípios gaúchos que têm direito a pedir o Auxílio Reconstrução para seus cidadãos, por estarem com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública vigente, 158 ainda não tinham solicitado o benefício até esta última terça-feira (9). A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que coordena os pagamentos no âmbito do programa.