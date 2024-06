Governo federal confirma prorrogação de prazo para cadastro de famílias no Auxílio Reconstrução

O governo federal prorrogou por mais 17 dias o prazo para que os municípios gaúchos afetados pela enchente no mês de maio cadastrem famílias que possam ser beneficiadas com o Auxílio Reconstrução. O prazo para que as cidades solicitassem o benefício aos afetados terminaria às 17h desta terça-feira (25). Agora, conforme o anúncio do ministro da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, em coletiva de imprensa, as cidades podem enviar as solicitações até o dia 12 de julho.