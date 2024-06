Produção e tráfico ilegal de maconha ainda preocupam, diz Fernando Gabeira sobre descriminalização do porte

Em entrevista ao programa Timeline Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira (26), o ex-deputado, jornalista e comentarista da Globo News Fernando Gabeira falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal, definida em sessão na tarde de terça-feira (25). Para ele, a definição do Supremo é acertada, no entanto, a produção e o tráfico ilegal ainda são preocupações.