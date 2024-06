Tesouro guardado em baú Notícia

O início da vida no Uruguai: cartas narram o sonho de Leonel Brizola de voltar do exílio

Morte do trabalhista completa 20 anos e GZH relembra série de matérias publicadas em 2005, quando família permitiu que reportagem acessasse, com exclusividade, os arquivos guardados pelo ex-governador. No local, encontrou documentos que revelam como foi período fora do Brasil

20/06/2024 - 22h01min