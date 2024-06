Renascimento nas urnas Notícia

Da volta ao Brasil à campanha como candidato a vice de Lula: o recomeço de Brizola na política após o exílio

Cartas e relatórios guardados em baú revelam que ex-governador gaúcho investiu em diálogo com aliados e inimigos no retorno ao país. Morte do trabalhista completa 20 anos e GZH relembra série de matérias publicadas em 2005, quando reportagem teve acesso ao arquivo com exclusividade

20/06/2024 - 22h01min Atualizada em 20/06/2024 - 22h01min