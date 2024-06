Documentos guardados no baú de Leonel Brizola revelam que ele foi espionado pela ditadura durante 20 anos

Um prontuário da vida política do ex-governador Leonel Brizola, elaborado pelos órgãos de investigação e repressão, repousava numa estante do apartamento da Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro, quando Zero Hora esteve lá, em 2005. São documentos originais e cópias autenticadas — com carimbos de secreto, confidencial e reservado — que trazem um detalhado histórico da atuação de Brizola, da partida para o exílio, em 1964, até o fim do regime militar (1985).