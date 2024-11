Na estreia do técnico Rúben Amorim, o Manchester United até saiu à frente no placar, mas não conseguiu sustentar a vantagem e teve que se contentar com o empate de 1 a 1 diante do Ipswich Town, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado deixou o time do técnico português na parte intermediária (12º) da tabela com 16 pontos. Já os donos da casa ocupam a zona do rebaixamento com nove pontos em 18º lugar.