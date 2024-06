O Secretário Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, trocou acusações com deputados apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (11), em audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Pimenta prestava esclarecimentos a respeito das investigações da Polícia Federal sobre fake news no contexto da tragédia climática.