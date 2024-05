Desde que foi nomeado ministro de Apoio à Reconstrução, Paulo Pimenta não teve um dia de folga nem com jornada inferior a 12 horas por dia. No fim de semana, o ministro emendou uma agenda na outra na região Central e voltou a Porto Alegre a tempo de se reunir com a equipe na sede do ministério para organizar as tarefas da semana, com a presença de nove ministros no Estado.