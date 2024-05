A semana começa com chuva em todo o Rio Grande do Sul. Em alguns municípios, os volumes podem chegar a 60 milímetros em dois dias. A partir de terça-feira (28), a condição começa a perder intensidade e, na quarta (29), o sol volta a brilhar em todas as regiões. O tempo firme deve persistir até sábado (1°), quando uma nova frente fria chega ao Estado.