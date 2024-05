Porto Alegre não precisa de uma nova consultoria para elaborar plano de resiliência em caso de futuras enchentes. A capital gaúcha (acreditem) ostenta o título de “cidade resiliente”, fruto do trabalho do ex-secretário Cezar Busatto, já falecido, em parceria com a Fundação Rockefeller, dos Estados Unidos. A Estratégia de Resiliência de Porto Alegre foi elaborada em 2016, no governo de José Fortunati, e virou lei municipal em 2019, na gestão de Nelson Marchezan. Não foi por desconhecimento que seus preceitos acabaram ignorados na atual gestão: em 2023, o prefeito Sebastião Melo a regulamentou. O decreto 22.263 de 19 de outubro de 2023 (editado pouco depois da enchente que arrasou o Vale do Taquari), criou o Comitê Permanente de Resiliência, composto por nada menos do que 34 secretarias ou órgãos municipais.