Apesar dos julgamentos sumários nas redes sociais, apontando o dedo de forma seletiva para este ou aquele personagem, a catástrofe climática que abalou o Rio Grande do Sul foi implacável com cidades governadas por prefeitos de esquerda, centro e direita. O governo estadual, que circunstancialmente é do PSDB, poderia ter feito obras de prevenção quando esteve nas mãos do MDB, do PT, do PDT ou do PP, à época chamado de PDS. Cobra-se de quem está no poder, porque alguém precisa responder pelo presente.