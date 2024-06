Alexandre de Moraes vota para condenar homem que quebrou relógio histórico no 8 de Janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira (21), para condenar à prisão o réu Antonio Claudio Ferreira, que participou dos atos golpistas do 8 de Janeiro. Durante o ataque aos prédios públicos do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, Ferreira foi flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto destruindo um relógio trazido ao Brasil por D. João VI.