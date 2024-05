Os municípios do Rio Grande do Sul que estão em estado de calamidade pública em decorrência da enchente receberão um repasse extra do governo federal. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, 46 cidades gaúchas estão nessa condição.