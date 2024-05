O Ministério da Saúde anunciou a publicação de portarias que somam R$ 30 milhões para garantir serviços de média e alta complexidade no Rio Grande do Sul. Os recursos atendem demandas dos municípios de Caxias do Sul, Estrela, Igrejinha, Parobé, Porto Alegre, Rio Grande, Santana do Livramento, Torres e Venâncio Aires.