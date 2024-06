Com 317 votos a favor Congresso mantém vetos de Bolsonaro à lei que puniria fake news nas eleições No projeto que substituiu a Lei de Segurança Nacional, aprovado em 2021, congressistas acrescentaram artigos ao Código Penal que definem crimes contra o Estado democrático de direito; entre eles, um que criminaliza a promoção ou o financiamento de notícias falsas no processo eleitoral