O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), demonstrou novamente, nesta quarta-feira (17), sua insatisfação ao Palácio do Planalto ao dizer a líderes da Casa que pretende destravar cinco Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). Objetivo de Lira com essa atitude é mostrar que a articulação política do Planalto precisa “cumprir acordos”, se quiser ter votos no plenário. As informações são do Estadão.