Falta de consenso Pacheco posterga votação dos vetos do governo; entenda o porquê O presidente do Senado disse que a previsão é de que a nova sessão ocorra entre os dias 7 a 9 de maio, já que as Casas estarão esvaziadas na semana que vem por causa do feriado do dia 1º de maio. Há 32 rejeições de Lula a projetos aprovados pendentes de votação pelos parlamentares