O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski defendeu nesta segunda-feira (22) alterações na Constituição para a efetiva instalação do "SUS da Segurança Pública", com verba própria, para promover ações de combate à criminalidade em âmbito nacional. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) também propõe alteração para que a União possa elaborar diretrizes vinculantes na área de segurança, ou seja, iniciativas que devam ser cumpridas pelas forças de segurança dos Estados.