O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve as linhas básicas estabelecidas pelo Congresso no projeto de lei (PL) que restringe as saídas temporárias de presos, a chamada saidinha, argumentou na terça-feira (16) o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ele participou de debate na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, onde comentou o veto do presidente a uma parte da lei aprovada pelo Congresso.