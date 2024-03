A reprovação do trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) caiu 10 pontos desde dezembro do ano passado, quando atingiu 38%, para 28%. Esse é o segundo menor nível aferido pela avaliação do Datafolha sobre os 11 ministros da Corte. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (26). As informações são da Folha de S.Paulo.