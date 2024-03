Para debater os princípios e valores conservadores, lideranças da direita participaram neste sábado (16), em Porto Alegre, do I Fórum Filhos e Pais, uma iniciativa da Frente Conservadora e do Instituto Brasil Democracia. Principal convidado do evento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que há perseguição política aos defensores da direita e lamentou a desfiliação do vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes.