O ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio Bins, contestou nesta quinta-feira (8) a crítica dirigida a ele no dia anterior pelo ex-vice-governador José Paulo Cairoli (MDB). Bins alegou, nesta quinta, que Cairoli não falou a verdade ao citá-lo, em um encontro de empresários, realizado nesta quarta (7) em Porto Alegre.