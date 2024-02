O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou neste sábado (17) na abertura da 37ª Cúpula da União Africana, na Etiópia. Em sua fala, Lula mencionou a criação da Aliança Global contra a Fome no âmbito do G20, atualmente presidido pelo Brasil, e destacou a participação do bloco como membro pleno do G20. O presidente brasileiro também voltou a condenar os ataques do Hamas a civis israelenses e a "resposta desproporcional" de Israel.