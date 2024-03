O governo do Rio Grande do Sul recebeu, nesta quinta-feira (29), três interessados na elaboração de estudos que servirão de embasamento para o Plano Estadual de Transição Energética Justa. A iniciativa tem como objetivo traçar ações para redução dos gases do efeito estufa, que estão relacionados ao aquecimento do planeta e, consequentemente, aos eventos climáticos extremos e cada vez mais frequentes.