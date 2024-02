Quase três meses após ser indicado pelo presidente Lula e ter o nome aprovado pelo Senado, Flávio Dino assumirá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (22). A sessão de posse do novo integrante da Corte máxima do país será aberta pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, e não há previsão de discursos. Pela tradição, o novo ministro é conduzido ao plenário pelos ministros que estão há mais e menos tempo no Supremo, hoje Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, respectivamente. A solenidade está marcada para as 16h.