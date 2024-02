Um grupo composto por mais de 40 deputados federais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja apresentar um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Isso ocorre em resposta às declarações de Lula no domingo (18), onde ele comparou o conflito entre Israel e a Palestina ao Holocausto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.