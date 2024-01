Um ano após os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, todas as instalações danificadas foram reformadas e estão em pleno funcionamento. No prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), o plenário da Corte, principal alvo dos golpistas, foi reformado em tempo recorde e inaugurado menos de um mês após a depredação, em 1° de fevereiro de 2023, quando os ministros realizaram uma sessão solene para celebrar a retomada dos trabalhos, que não foram interrompidos no recesso de janeiro do ano passado.