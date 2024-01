Com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira (29) nova etapa da operação que investiga as atividades da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o mandato de Jair Bolsonaro. Entre os alvos da ação está Carlos Bolsonaro, vereador do Rio e filho do ex-presidente. O despacho autorizando a investida foi assinado por Moraes no último sábado (leia a íntegra abaixo). O ministro retirou o sigilo da decisão nesta tarde.