O governo do Rio Grande do Sul publicou, no último dia 22, a promoção de 2,5 mil servidores da área da segurança pública, por antiguidade e merecimento. Assim, os contemplados sobem de cargo e, consequentemente, de faixa salarial (veja abaixo o subsídio de cada cargo). As promoções custarão aos cofres, segundo o governo do Estado, cerca de R$ 80 milhões ao ano.