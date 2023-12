Eduardo Leite vai passar 2024 monitorando o caixa do Rio Grande do Sul. Após fazer do equilíbrio das finanças a marca do primeiro mandato, o governador termina o ano desafiado por perdas de arrecadação que projetam um déficit de R$ 2,7 bilhões no próximo orçamento. O tucano, porém, afasta qualquer crise fiscal para o restante do governo e, diante das pressões por benefícios tributários aos empresários e aumentos aos servidores, já fez sua escolha: