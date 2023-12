O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi aprovado pelo plenário do Senado na quarta-feira (13) para ocupar vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O resultado da votação foi um dos mais apertados, ao menos em comparação com os 10 membros atuais da Corte. Dino teve 47 votos a favor e 31 contra, a segunda menor aprovação entre os ministros do STF.