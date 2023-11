Com o salão nobre do Palácio do Comércio lotado por 240 empresários, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) reuniu cinco líderes de bancada da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (22), para reforçar a posição contrária da entidade ao aumento de ICMS proposto pelo governador Eduardo Leite. Por mais de duas horas, a edição especial do Tá na Mesa discutiu alternativas à elevação de alíquota.