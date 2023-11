O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski viajou para os Emirados Árabes ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrando a comitiva que participará da 28ª Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP28). Lewandowski é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino, indicado para o Supremo.