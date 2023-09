Justiça Rosa Weber marca o julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro para dias 13 e 14 Serão analisados os casos de Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar e Moacir José dos Santos, apontados como executores da depredação aos prédios do Palácio do Planalto e do Congresso