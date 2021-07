Visita à serra gaúcha Em Caxias do Sul, Bolsonaro defende "eleições limpas" e diz estar preparado para pressões políticas: "Meu couro é grosso" Presidente discursou durante 10 minutos na abertura da 1° Feira Brasileira do Grafeno. Depois, seguiu para Bento Gonçalves, onde se reunirá com empresários