DELAÇÃO DA JBS Defesa de Aécio tenta adiar julgamento que pode transformar senador em réu no STF Senador foi gravado pelo empresário Joesley Batista, um dos donos da J&F, pedindo R$ 2 milhões, que seriam utilizados para pagar despesas com advogados.O mineiro ainda é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Lava-Jato