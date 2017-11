O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, informou nesta quarta-feira, 1º, que vai entrar com uma "interpelação judicial" contra o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Pezão disse à reportagem que o objetivo do procedimento é para que o ministro "informe o que ele tem contra a cúpula (da Policia) e os policiais".