O Portal dos Procurados do Disque Denúncia divulgou nesta sexta-feira (27) cartaz oferecendo recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à prisão de Matheus do Espírito Santo Severiano, de 22 anos. Ele é um dos suspeitos de envolvimento na morte do coronel Luiz Gustavo Lima Teixeira, de 48 anos, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar (PM), no Méier, durante um arrastão feito por criminosos na esquina das ruas Lins de Vasconcelos e Hermengarda.

O coronel Luiz Gustavo estava dentro de uma viatura descaracterizada da corporação e foi morto quando voltava da crimônia de troca de comando no batalhão da PM do Leblon.

Um carro que vinha na frente da viatura parou no meio da via. Depois, os bandidos desembarcaram para iniciar um arrastão. Houve tiroteio, o oficial levou um tiro de pistola no peito e o motorista, o cabo Nei Vilar Filho, foi atingido na perna. Mesmo ferido, o cabo trocou tiros com os criminosos e reconheceu Matheus Severiano, dizendo que o havia atingido. Com apoio de comparsas, o assaltante conseguiu fugir de motocicleta. Do arrastão teriam participado pelo menos quatro homens.

O coronel Teixeira chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas já morreu antes de ser socorrido. Há 26 anos na PM e quase dois à frente do 3° Batalhão, Teixeira deixa mulher e dois filhos.

As informações sobre a localização do suspeito devem ser encaminhadas por WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; à Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; pelo Facebook/(inbox), ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.