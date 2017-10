O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro do Méier, zona norte do Rio de Janeiro, foi atacado a tiros por criminosos quando passava pela Rua Hermengarda, que dá acesso ao bairro do Lins de Vasconcelos, na manhã desta quinta-feira (26). A área do batalhão do Méier é cercada por 44 favelas.