O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em entrevista ao programa Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira (3), que a reforma da Previdência é fundamental para a recuperação econômica do Brasil. Ele defendeu o texto aprovado na comissão especial da Câmara, em maio, para que a questão previdenciária não precise “voltar à pauta” do Congresso.

Devido às eleições do ano que vem, parlamentares consideram aprovar apenas medidas pontuais , como o aumento da idade mínima para a aposentadoria e alterações de benefícios no setor público — possibilidade que é rechaçada por Meirelles.

— A reforma da Previdência, em qualquer lugar do mundo, é controversa. Já esperávamos uma discussão dessas, que é legítima e normal. Por outro lado, a proposta original estimava em 10 anos um benefício fiscal, uma economia, de pouco menos de R$ 700 bilhões. Agora, temos é um benefício fiscal de cerca de 75% da proposta original. Estamos defendendo a proposta como foi aprovada pela comissão especial do Congresso. Dito isto, vamos aguardar a decisão do Congresso. Mas sempre tenho alertado que a reforma precisa ser completa e suficiente para que o assunto não volte à pauta nos próximos anos — defendeu.